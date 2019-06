«Esce gas radioattivo dai suoi termosifoni»: il trucco del ladro di gioielli

TRIESTE - Avvicina un'anziana con la scusa di dover effettuare un controllo ai termosifoni della sua abitazione per una sospetta fuga di gas radioattivo e, una volta effettuato il presunto intervento anche a casa della vicina di casa, si allontana con denaro e preziosi sottratti alle due donne. È accaduto ieri mattina a Trieste, nel quartiere di Roiano.



Secondo la ricostruzione della Questura, l'uomo, sulla trentina, si è avvicinato a una delle due anziane che stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa e le ha detto che avrebbe dovuto effettuare un controllo ai termosifoni. Entrato in casa, l'ha invitata a raccogliere in un unico punto denaro e preziosi per evitare interferenze con la bonifica che stava attuando e di restare nella veranda. Il tutto si è verificato anche all'interno dell'appartamento della vicina. L'uomo si è quindi allontanato dallo stabile e ha fatto perdere le sue tracce. Realizzato di essere state truffate e derubate, le donne hanno telefonato al 112 e sul posto si è recata una Volante.



La Questura di Trieste invita a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e comunque per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell'Ordine attraverso il numero unico 112.

