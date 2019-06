Spariti farmaci per 300mila euro all'ospedale Maggiore di Trieste

di Marco Corazza

TRIESTE - Furto ai danni dell'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste:. E' stata la stessa azienda ad informare questa mattina la scoperta del colpo commesso nella farmacia dell’, per un valore di circa 300 mila euro.E’ in corso l’identificazione della tipologia disottratti per effettuare i necessari approvvigionamenti per garantire la normale erogazione delle terapie, evitando così qualunque interruzione del servizio. "Sono state adottate tutte le misure necessarie per assicurare la continuità delle cure - fanno sapere dall'ospedale - A seguito del, ASUITs ha rinforzato la porta di ingresso enella struttura". In aggiunta a queste misure, sarà da subito in servizio unain attesa che si concluda l’installazione del sistema antifurto già presente in molte sedi di ASUITs. Sul clamoroso furto stanno indagando le forze dell’ordine che sperano di rintracciare la banda di ladri. Già qualche settimana fa erano sparito un ecodoppler con sonde del valore di 40 mila euro.