Rubava energia elettrica tramite allaccio abusivo: arrestato 25enne

TRIESTE - Evade e tenta dial mercato di Piazza Foraggi. I carabinieri lo rintracciano e scoprono che hadella sua abitazione. Questa in sintesi la vicenda conclusasi conoriginario dell'Argentina per i reati di evasione, tentato furto aggravato e furto aggravato di energia elettrica. E' accaduto nei giorni scorsi: alle prime ore del mattino, a seguito di segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso il mercato settimanale di Piazza Foraggi, dove un ambulante aveva segnalato di aver appena subito il. L’esercente aveva momentaneamente appoggiato il portafogli sopra al bancone di vendita quando un giovane se ne è impossessato e ha tentato la fuga. La vittima ha però avuto la prontezza per reagire immediatamente, riappropriandosi della refurtiva. Non è invece riuscito a bloccare il malfattore, che si è divincolato e si è allontanato.Le immediate ricerche da parte dei militari dell’Arma, hanno consentito di individuare l’autore del gesto, già noto alle forze dell’ordine, poco distante dal mercato. Il 25enne si trovava peraltrodai quali era evaso. Quando i Carabinieri lo hanno riaccompagnato presso l’abitazione per sottoporlo nuovamente agli arresti domiciliari, si sono accorti chedello stabile, realizzando un allaccio abusivo alla colonna di erogazione. L’arresto è stato convalidato dal Gip l'11 giugno scorso, il 25enne si trova al carcere del Coroneo.