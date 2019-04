Rompono la vetrina con una pietra e rubano 10 coltelli: due arresti

di E.B.

TRIESTE - Furto aggravato in concorso. E' questo il reato commesso da due cittadini iracheni, arrestati dalla Polizia di Stato. Con una grossa pietra hanno infranto la vetrina di un negozio in via Valdirivo eSono stati rintracciati e fermati dagli operatori della Squadra Volante in piazza Vittorio Veneto. Nello zaino di uno dei ladri,di piazza Oberdan dello scorso 25 marzo, sono stati trovati 7 coltelli e un paio di pantaloni con ancora attaccato il cartellino indicante il prezzo e il negozio da cui lo avrebbe rubato.