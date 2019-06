Furti di biciclette, "pizzicato" con un coltello a serramanico: nei guai

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per ilun cittadino kosovaro, A.B., residente in città. Assieme a un suo connazionale e coetaneo è stato notato da un equipaggio della Volante sostarein via Giulia. Già noti alle forze dell’ordine, i due sono stati identificati e dalla perquisizione è emerso il coltello, che è stato sequestrato.