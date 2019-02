Il papà di 26 anni fuma in auto con il figlio piccolo a bordo: finisce nei guai

di E.B.

TRIESTE - Lo scorso pomeriggio il personale della Polizia locale ha notato transitare in piazza dell'Ospitaledatata ma con a bordo tre persone. Una volta fermata per i controlli gli operatori si sono accorti che il conducente stava fumando mentre sul sedile posteriore, tra l'altro senza essere agganciato a un sistema idoneo di ritenuta. L'uomo, A.D. le sue iniziali, di 26 anni, è stato fermato e multato ai sensi dellaLa normativa prevede una, come in questo caso, se la violazione avviene in presenza di bambini fino ai 12 anni di età (o di una donna in evidente stato di gravidanza). La Polizia locale ricorda che il divieto di fumare in presenza di bambini ha l’evidente scopo di evitare i danni che derivano ai più piccoli dal fumo passivo: dopo le numerose restrizioni sorte negli anni sul fumo nei locali pubblici e nelle aree pubbliche all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, ora, soprattutto a tutela dei minori. L'uomo è stato sanzionato oltre che per il fumo alla presenza di minori anche per non aver “assicurato” con un sistema idoneo il figlio.