TRIESTE - È in corso dall'alba di oggi una operazione da parte del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste per eseguire alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere, nonché perquisizioni e sequestri, per reati di autoriciclaggio e frode fiscale. L'operazione avviene su ordine dalla Procura della Repubblica di Trieste.

