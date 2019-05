Titolari del ristorante sporcaccioni: abbandonano il vecchio frigorifero in mezzo alla strada

di E.B.

TRIESTE - Continua il monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale cercando di fornire il più possibile un servizio di sorveglianza sulla città a 360°: in questo rientra anche l'attività di controllo del corretto smaltimento dei rifiuti. Nell'ultima settimana gli agenti ha effettuato alcuni controlli nella zona delle Rive e di Campanelle dove erano stati segnalati degliIn Riva Riva Nazario Sauro: interpellati hanno dichiarato che non sapendo come smaltirlo avevano deciso di lasciarlo in strada e sono stati sanzionati. Stessa sanzione in zona Campanelle dove un uomo di 55 anni a bordo della sua autovettura, una Fiat Panda, trasportava un sacco di grandi dimensioni giunto nei pressi della zona di raccolta lo lasciava cadere allontanandosi velocemente. Altre cinque persone sono state sanzionate per aver conferito sacchi contenenti rifiuti solidi nei contenitori delle ramaglie.