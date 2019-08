Pizzicato con l'eroina importata dalla Slovenia: 55enne in manette

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Operazione congiunta dei Carabinieri di Aurisina e la Polizia locale di Trieste che, lo scorso week end, hanno individuato ementre importavaSi tratta di un 55enne triestino, già noto nell’ambiente e con numerosi pregiudizi, in possesso del considerevole quantitativo di narcotico. La droga, dagli accertamenti effettuati, era destinata alla piazza di Trieste dove si registra un aumento del consumo delle droghe pesanti Da diverso tempo, infatti, è in atto un osservatorio delle dipendenze ed abusi tra i giovani o che si traduce in un lavoro sinergico tra le forze di Polizia volto a prevenire ancora prima di reprimere l’uso delle droghe, di facile reperibilità nella zona da parte dei giovani triestini. Ora l’uomo si trova al carcere del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, unitamente ai reparti che hanno proceduto, sta ricostruendo il micro traffico che