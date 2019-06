A spasso con l'auto di servizio: due dipendenti comunali nei guai

di E.B.

TRIESTE - I finanzieri della Compagnia di Gorizia, nelle scorse settimane hanno denunciato per i, in provincia di Gorizia, i quali si assentavano, in orario di lavoro, per ragioni personali ed in modo ingiustificato, medianteLe indagini svolte dalle fiamme gialle hanno permesso di accertare che i 2 indagati, domiciliati in provincia di Gorizia,, hanno interrotto l’attività lavorativa in ben 158 casi, assentandosi per quasi 45 ore al fine di recarsi presso le, altri immobili nella loro disponibilità nonché presso esercizi commerciali delle province di Gorizia e Udine, quali ipermercati, distributori stradali, farmacie, spacci alimentari, agenzie di assicurazione, rivendite di prodotti per l’agricoltura, uffici postali, altri enti pubblici. I periodi di assenza sono stati ricostruiti dalle fiamme gialle gorizianecon le risultanze degli appostamenti, dei pedinamenti, dei rilievi fotografici e, in particolare, degli accertamenti bancari, i quali hanno consentito di far emergere, in molti casi, l’acquisto di beni e servizi in orario di lavoro.Agli stessi, così come è emerso dagli apparati di controllo satellitare installati dai finanzieri a bordo dei veicoli, sono stati contestati ancheal fine di assentarsi illegittimamente dal posto di lavoro. Per le condotte illecite compiute ai danni del comune, i due dipendenti dovranno ora rispondere di truffa per gli episodi di assenteismo e di peculato per l’utilizzo delle autovetture comunali per finalità estranee al servizio. L’Autorità Giudiziaria, alla luce del quadro probatorio acquisito, ha disposto la conclusione delle indagini preliminari e chiesto, i quali saranno anche segnalati perin relazione ai compensi percepiti nei periodi in cui sono state riscontrate le mancate prestazioni lavorative e gli indebiti utilizzi delle auto di servizio.