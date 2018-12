Rimborsopoli, dimissioni dell'assessore Maurizio Bucci

TRIESTE - Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha accolto le dimissioni dell'assessore della sua giunta, Maurizio Bucci, che ha rimesso le deleghe di cui era titolare all'indomani della condanna in secondo grado per il cosiddetto processo 'rimborsopolì. Maurizio Bucci è stato condannato a un anno, otto mesi e venti giorni e interdetto dai pubblici uffici per la durata della stessa pena inflitta. Tuttavia, è concessa la sospensione condizionale di entrambe le pene (reclusione e interdizione) e 'la non menzione della condannà. Bucci, difeso dall'avvocato Giovanni Borgna, è stato l'unico, tra i 12 imputati, a essere stato condannato per tutti i reati a lui ascritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA