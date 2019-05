di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Nella notte la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino iracheno, W.Y.S.S.. le sue iniziali, di 30 anni. Personale della Squadra Volante lo ha identificato in piazza Libertà. A carico dell’uomo il divieto di ritornare nel comune di Trieste per tre anni emesso lo scorso marzo. Accompagnato in Questura, è stato fotosegnalato e denunciato.