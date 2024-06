Nasce il Trieste Campus, un impianto multisport da oltre 6 milioni di euro

TRIESTE - Si presenta come un grande impianto multi-sport, a pochi passi dal centro di Trieste, con vari spazi per ospitare diverse discipline: è stato inaugurato il Trieste Campus, definito "la cittadella dello sport", che comprende anche punti adibiti allo studio e ad altre attività di doposcuola. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato come si tratti di «un progetto pubblico-privato di enorme valenza dal punto di vista sportivo, educativo ed economico.

Mettere a disposizione dei giovani un luogo dove poter fare sport, studiare, svagarsi e socializzare in un'unica grande area darà loro la possibilità di vivere un'esperienza unica nel territorio». Trieste Campus si pone inoltre come un esempio virtuoso di project financing: «La Regione vuole sostenere questa tipologia di progetto prevedendo uno specifico contributo per tutti i Comuni che vorranno elaborare simili proposte». Il campus conta su una palestra per le attività di training, una sala corsi per le diverse discipline a corpo libero, una sala scherma e una dedicata al karate. All'esterno il tetto del parcheggio sottostante è stato trasformato in un campo da tennis, tre campi da padel, uno di pickleball e un campetto per sport di squadra come pallacanestro e pallavolo. All'impianto, che vedrà protagoniste Pallanuoto Trieste, Unione Sportiva Triestina Nuoto, Fiamma Karate, San Giusto Scherma, Tennis Events, Scout Amis e Calicanto, si aggiungerà la storica palestra per la pallacanestro e la pallavolo già presenti da tempo, che Trieste Campus ristrutturerà sempre in partnership con il Comune di Trieste. A puntare sul progetto è stata la Samer & Co. Shipping SpA e in particolare l'imprenditore Enrico Samer, ora anche presidente di Trieste Campus. Il progetto era stato presentato nei dettagli a febbraio: un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, primo project financing sportivo del Friuli Venezia Giulia, realizzato in stabili di proprietà del Comune di Trieste che necessitavano di un progetto di riutilizzo dell'area.