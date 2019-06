Camionista perde le staffe: prende a bastonate il mezzo di un collega

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato perun camionista iraniano, R.M., di 47 anni. Mentre stava percorrendo via Caboto per raggiungere l’autoporto in riva Traiana, ha avuto un’animata discussione con un suo collega italiano per motivi di viabilità. E sceso dal proprio camion, colpendo e arrecando un’ammaccatura all’altro mezzo. L’italiano ha informato dell’accaduto le forze dell’ordine e una Volante della Questura ha rintracciato e identificato il suo collega mentre si trovava in sosta nei pressi dell’autoporto. E’ stato trovato il bastone nella cabina di guida del suo camion e gli è stato sequestrato.