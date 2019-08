Insegue le capre e non ritorna più Cagnetta salvata dal Soccorso alpino

di E.B.

TRIESTE - Il soccorso alpino di è intervenuto nel primo pomeriggio di oggisulle pendici del Monte Carso in soccorso di due persone, una donna ed un uomo, e della loro cagnolina Dama. La cagnolina si era allontanata dai padroni inseguendo delle capre selvatiche e non era più tornata indietro. Dopo un paio d'ore di ricerche sulle pareti della Valle le due persone erano riuscite a ritrovare Dama la quale però era finita alla base di alcuni salti di roccia alti 10metri, spaventata ma per fortuna incolume. A causa della pendenza del terreno i due non si sentivano più sicuri di proseguire ed hanno allertato il Soccorso Alpino. Sono quindi intervenuti i tecnici del soccorso che, guidati telefonicamente, hanno prima raggiunto le due persone e poi si sono calati su corda per raggiungere la loro cagnolina, la quale una volta tranquillizzata ed imbracata e stata recuperata fino al sentiero. I tre sono stati poi accompagnati in sicurezza fino alla loro vettura.