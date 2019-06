"Strage" di Bmw: portiere forzate ​e razzia di pezzi di elettronica

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ancora furti nelle auto, stavolta è il momento della componentistica. Questa notte ignoti hanno forzatoin sosta in viale Miramare, di proprietà di ospiti di un albergo della zona, e prelevato componenti interne ed elettroniche. Una Volante ha notato un giovane che ha cercato di nascondersi alla vista degli operatori. Lo volevano identificare ma questi è scappato assieme ad altre due persone in una zona boschiva. A nulla sono valse le ricerche dei tre anche con l’ausilio di altri equipaggi intervenuti. Sono stati trovati alcuni zaini contenenti componenti BMW,e capi di abbigliamento. Indagini in corso.