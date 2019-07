Barcolana sbarca in Germania: accordo acchiappa turisti con Adac

di E.B.

TRIESTE - Dopo Milano, Londra e Cowes, Barcolana è stata presentata a, con una conferenza 'Barcolana presented by Generali' dedicata ai media tedeschi e organizzata dal Gruppo TAL. Nel corso dell'evento Barcolana ha siglato un accordo con la Aci tedesca,, associazione automobilisti, molto attiva in campo turistico e nautico, per facilitare lcon sconti e prodotti turistici mirati per la Germania. Monaco è il penultimo appuntamento del roadshow di Barcolana: l'ultimo sarà a Trieste. Mitja Gialuz, patron di Barcolana: «Già oltre 100 barche sono iscritte». La regata ha molti punti in comune con il Gruppo Tal, come descritto da Alessio Lilli, General Manager del Gruppo: «Ambiente e sicurezza sono priorità nel nostro contesto industriale». La 51esima edizione si svolgerà a Trieste il 13 ottobre preceduta da dieci giorni di eventi in città. In vista della regata, le iscrizioni sono già aperte online sul sito www.barcolana.it. Grazie alla scelta di una testimonial d’eccezione, la, in Barcolana la sostenibilità ambientale sarà in primo piano anche in questa edizione: un importante progetto ambientale, #UnPlasticTrieste, sarà al centro della manifestazione con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di liberare i mari dalle plastiche.