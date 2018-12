La flotta di autobus più giovane in Italia? E' a Trieste, 33 nuovi mezzi

di E.B.

TRIESTE - Conla società di trasporto pubblico locale Trieste Trasporti abbassa ancora l'età media della propria flotta confermandosi azienda del settore con il. Entrano in servizio questo mese 25 Lion's City della Man da 10,5 metri, dotati - come tutta la flotta - di videosorveglianza e di pedana elettrica per persone con disabilità motoria. Altri 8 autobus, snodati, da 18 metri, saranno invece a disposizione dai primi mesi del 2019. L'età media della flottacontro una; quello di Trieste Trasporti è anche uno dei parchi mezzi più giovani d'Europa. I nuovi bus, inaugurati oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, sostituiranno gli ultimi mezzi con motorizzazione Euro 4 ed Euro 5: dal 2019 tutti i 271 autobus del servizio saranno in classe di emissione EEV o Euro 6.