Ancora auto danneggiate: rubati occhiali e una mountain bike

TRIESTE - Ancora auto danneggiate e stavolta per rubarvi all'interno. E' accaduto in strada di Guardiella e in via Brunelleschi dove erano posteggiate due autovetture ed un furgone: la Polizia di Stato ha trovato finestrini infranti. Dall'interno sono stati rubati un paio di occhiali, alcuni attrezzi edilizi e persino una mountain bike. Non solo auto prese di mira ma anche un bar di via Ghega dove ignoti si sono intrufolati all'interno nella notte tra sabato e domenica rubando il fondo cassa per un valore di circa 100 euro. Ad accorgersi dell'intrusione un cliente che voleva bere un caffè e ha trovato la porta d'ingresso socchiusa.