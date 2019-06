Auto fuori controllo si schianta contro una roccia a bordo strada /Foto

di E.B.

TRIESTE - La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento diè intervenuta inall’altezza di Sistiana in direzione Trieste per unstradale. Giunti sul posto hanno trovato una vettura che, per cause ancora da accertare, si eraal bordo della strada. Il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e l’area del sinistro. Sul posto anche personale della Polstrada.