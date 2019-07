Ricercato con mandato di cattura internazionale: dormiva in un B&B

di E.B.

TRIESTE - Un cittadino macedone S.D., le sue iniziali, di 31 anni, è stato arrestato dagli operatori della Squadra Volante perché a suo carico pendeva un mandato di cattura internazionale per il reato di lesioni. Lo stesso era ospite di, ma la suaha fatto scattare l’avviso Alert Alloggiati della Sala Operativa della Questura che ha inviato immediatamente la pattuglia per dare esecuzione dell’arresto ai fini dell’estradizione per conto dell’Autorità giudiziaria estera.