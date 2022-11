Trieste, arrestato "il pelato": latitante di 40 anni ricercato per sfruttamento alla prostituzione

TRIESTE - Arrestato un cittadino albanese di 40 anni, conosciuto come "il pelato" e accusato di favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione. Sul capo dello stesso pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere per episodi commessi a Bologna nel 2013. Il latitante stava cercando di raggiungere il suo Paese, quando è stato rintracciato e fermato dai militari dell'Arma della Stazione di Basovizza. Secondo quanto si apprende, l'organizzazione criminale aveva affidato al 40enne il compito di reclutare in Albania ragazze avvenenti con la promessa di un lavoro stabile in Italia. Una volta giunte nel nostro Paese, le neo assunte erano costrette a prostituirsi. A gestire il traffico e i proventi era lo stesso cittadino albanese. Alcune ragazze hanno trovato il coraggio di denunciare i loro sfruttatori, i quali tuttavia sono riusciti a scappare, tra cui lo stesso 40enne fuggitivo appena arrestato.