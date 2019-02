Servivano alcolici ai minorenni: 300 euro di multa in due locali

di E.B.

TRIESTE - Il consumo e l’abuso di alcol fra i giovani e gli adolescenti è un fenomeno preoccupante: i giovani, infatti, fin dalle prime ore del pomeriggio si incontrano con gli amici per mangiare e bere qualcosa, a caccia di cocktail e “shottini” a forte gradazione alcolica e a basso costo. La Polizia Locale da sempre sensibile a queste tematiche ed ai, grazie alla segnalazione dei cittadini, ha individuato nei giorni scorsi due locali in zona Rive-Lazzaretto VecchioGli operatori della Polizia locale in abiti borghesi hanno così potuto osservare che alcuni giovani (con un'età compresa tra i 16 e i 18 anni) bevevano birra e “grappini”. La consumazione veniva pagata e gli operatori intervenivano identificando i clienti e il personale dell’esercizio.Una volta verificata l’età anagrafica dei clienti si è provveduto nei confronti dei titolari degli esercizi: uno dei due locali è stato già sanzionato lo scorso anno pertanto a breve dovrebbe scattareÈ previsto anche l'obbligo di richiesta di un documento di identità da parte del venditore per verificare la maggiore età a meno che l'età del giovane non sia manifesta. La legge vieta la somministrazione (cioè la vendita per il consumo sul posto) di bevande alcoliche se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni1 la sanzione è amministrativa