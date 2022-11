Trieste Airport: con Ryanair più voli internazionali. Intensificate le rotte per Dublino e Barcellona

TRIESTE - Presentata questa mattina al Palazzo della Regione a Trieste la partnership quinquennale tra Trieste airport e Ryanair volta ad aumentare i collegamenti internazionali dell'aeroporto e a intensificare il traffico di passeggeri. L'obiettivo è raggiungere il mezzo milione di passeggeri in transito nello scalo giuliano in un anno. Questo permetterà all'aeroporto di «cambiare profilo», come ha sottolineato Marco Consalvo, Ceo di Trieste Airport.

Ryanair, colare da Trieste: nuove destinazioni

Un'espansione di collegamenti internazionali diretti con Trieste è prevista già dalla prossima estate, con l'aggiunta di due destinazioni con voli bisettimanali: Dublino e Barcellona. «Dublino è stata aggiunta perché io possa venire qua in vacanza», ha affermato scherzando il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson. Ryanair è la prima compagnia aerea operante in Italia, detiene il 40% del mercato. «È un partner strategico per lo sviluppo della regione e per aumentarne l'attrattività, non solo in termini turistici, ma anche per i viaggi business», ha affermato il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga. Ryanair opera a Trieste dal 2001, ma «questo aeroporto è stato scarsamente servito. Puntiamo a intensificare la frequenza dei collegamenti domestici e ad aggiungere nuove rotte», ha spiegato Wilson, per il quale l'Italia è un Paese di importanza strategica per la compagnia aerea irlandese: «È probabilmente il nostro mercato migliore, ogni anno trasportiamo 56 milioni di persone».