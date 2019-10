Trieste Airport: nuovo volo per Malta, 2 collegamenti a settimana

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Malta entra a far parte del network delle destinazioni 2019/2020 di Trieste Airport. Il nuovo volo opererà sulla base di due collegamenti settimanali a partire da domenica 27 ottobre per proseguire con le stesse modalità anche per la stagione estiva 2020. Per la stagione in corso, la rotta sarà operativa con le seguenti modalità: partenze da TriesteDomenica Trieste-Malta 16:00-18:00; Mercoledì Trieste-Malta 18:25-20:25. Partenze da Malta: Domenica Malta-Trieste 13:35-15:35Mercoledì Malta-Trieste 16:00-18:00. A partire dalla stagione estiva, in Aprile 2020, la rotta sarà operativa con le seguenti modalità: partenze da Trieste Domenica Trieste-Malta 17:25-19:25; Giovedì Trieste-Malta 17:35-19:35 partenze da Malta Domenica Malta-Trieste 15:00-17:00Giovedì Malta-Trieste 15:10-17:10.