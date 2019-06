A petto nudo e con il cappello da cowboy molesta le passanti

di E.B.

TRIESTE -in testa molestava le passanti nei pressi di un supermercato: il fatto è stato segnalato da alcuni cittadini alla Polizia locale che prontamente è intervenuta. L'uomo con giacca di pelle nera senza maniche sul torso nudo, importunava tutti i passanti cone, in particolare con le donne, si dimostrava più insistente assumendo atteggiamenti talvolta anche violenti, inveendo contro e tirandole per le braccia se non assecondavano le sue richieste. In un primo momento è stato allontanato dal negozio del primo piano del complesso commerciale ma, non soddisfatto, si è spostato all'ingresso del supermercato del pianoterra, dove ha ricominciato ad assumere comportamenti analoghi a quelli precedentiche cercava di entrare. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma dove l'uomo - Edoardo Gavernale di 49 anni padovano - è andato in escandescenze tanto da essere bloccato da più operatori,durante la colluttazione. Si è scoperto che si tratta di un pluripregiudicato, arrestato per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.