In treno con 200 grammi di droga nascosti nel trolley: arrestato

TRIESTE - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo ai viaggiatori del treno Frecciarossa 9480, proveniente da Roma Termini e giunto a Trieste alle 21.55 del 15 gennaio scorso, gli operatori hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto, che tentava di defilarsi per evitare di essere fermato. Il passeggero è stato quindi sottoposto ad una perquisizione che ha dato esito positivo in quanto, all’interno del trolley con cui viaggiava, la Polizia ha scoperto tre involucri avvolti in nastro da imballaggio, contenenti complessivamente grammi 262,24 lordi di cocaina. P.T. - queste le sue iniziali - è stato portato al carcere di Udine.