Tre minorenni scomparsi da casa: sono fuggiti assieme, appello dei genitori

di E. B.

TRIESTE - Sono fuggiti assieme da casa il 4 aprile: da mercoledì non si hanno più notizie di, 16 anni triestina, e dei due fratelli di nazionalità marocchinadi 17 e 16 anni. Entrambi residenti a Trieste. L'allontanamento volontario dei tre viene segnalato dai carabinieri su richiesta delle famiglie: «I ragazzi, legati da amicizia,dalle loro case. Le prime ricerche hanno consentito di appurare il loro spostamento in treno verso Milano e, successivamente, verso Torino. E’ possibile che si siano recati in Francia, i genitori della ragazza italiana e quelli dei ragazzi marocchini (maschio e femmina, residenti da tempo a Trieste) hanno denunciato l’allontanamento nel pomeriggio del 4 aprile.E’ stato immediatamente attivato il piano di ricerca, con il coinvolgimento di tutte le altre forze di polizia ad opera della Prefettura. Al momento non si hanno ulteriori elementi".Continuano incessanti anche le ricerche di Davide Maran , il 26enne originario della provincia di Ferrara del quale non si hanno più notizie dal 25 marzo scorso. E' stato visto a Lubiana in Slovenia dove si era trasferito a inizio di marzo per studiare fitochimica e poi nel Bellunese mentre faceva l'autostop. Il 31 marzo una guardia giurata dell'Italpol ha visto un giovane che si assomigliava al supermercato Pam di viale Miramare mentre risale a questa mattina la segnalazione di un altro avvistamento, questa volta al bar Capriccio di via Bramante ma non vi sono ancora elementi certi che si sia trattato proprio del 26enne in questione.