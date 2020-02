Tre incidenti in poche ore: auto capottate in città e sul Carso

TRIESTE - Pomeriggio di incidenti stradali in città e sul Carso. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 6 fra Gabrovizza e Sales dove si è capottata un'autovettura guidata da una donna che è rimasta ferita lievemente. Sul posto anche il personale del 118, la Polizia di Stato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. In città, invece, altri due capottamenti si sono verificati in Riva Ottaviano Augusto: due auto si sono scontrate finendo a ruote all'aria. Anche in questo caso non si registrano feriti gravi.



Ultimo aggiornamento: 18:37

