Trasportavano migranti clandestini in auto: arrestati due passeur

TRIESTE - Un cittadino italiano ed uno croato sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Frontiera nell’ambito dei controlli straordinari adottati per fronteggiare il fenomeno dellin due operazioni distinte.Il cittadino italiano è stato fermato mentre accompagnava in Italiatutti inammissibili in territorio Schengen attraverso l’ex valico di Fernetti. E' stato arrestato per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Stessa sorte è toccata per un suo “collega” croato intento a trasportareall’interno del suo furgone attraverso la frontiera di Trieste per poi farli scendere nei pressi dell’abitato di Opicina. Tutti gli stranieri entrati illegalmente in Italia venivano denunciati a piede libero e per loro è stata richiesta la riammissione in Slovenia dopo aver preso accordi con le autorità di quel paese. Le autovetture utilizzate dai due passeur sono state sequestrate e affidate in custodia a una ditta specializzata. Durante l’intero anno sono stati arrestati complessivamentedue invece le denunce contro ignoti.