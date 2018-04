Trasportava un chilo di droga con auto noleggiata: arrestato 45enne

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Sorpreso con circain macchina: la Polizia di Stato ha arrestato unper il reato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana. L’uomo, C. F., nato a Milano ma residente a Trieste, in attesa di occupazione, già noto per i suoi molteplici precedenti, è stato individuato nel pomeriggio del 23 aprile, lungo il raccordo autostradale Lisert, mentre era alla guida di un’autovettura di media cilindrata in direzione Trieste. È dunque scattato il pedinamento che ha portato ad accertare che l'autovettura in questioneDa qui il sospetto che il 45enne potesse trasportare della droga anche per l'atteggiamento guardingo durante la guida. A Sistiana, gli investigatori hanno fermato il mezzo per controllarlo. L’estremo nervosismo dimostrato dall’uomo l'ispezione, ha trovato dopo qualche minuto la sua spiegazione nel ritrovamento effettuato dagli agenti: nel vano predisposto per il trasporto della ruota di scorta è stato rinvenuto uno zainetto contente della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 1 kg, nonchécontenente circa 5 grammi di cocaina.Lo stupefacente del tipo hashish, costituito da, era pronto per essere suddiviso in dosi ed immesso nel mercato dello spaccio al dettaglio ed avrebbe potuto consentire un guadagno dio. Dalla perquisizione dell’abitazione dello spacciatore sono stati rinvenuti alcuni bilancini di precisione oltre ad un altro pezzo di hashish per un peso di circa 14 grammi ed a della marijuana.