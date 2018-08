Trasportava sette clandestini, due nel portabagagli: arrestato passeur

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Trasportava, due di questi erano stipati nel portabagagli. I Carabinieri di San Dorligo della Valle, in collaborazione con gli agenti della Polizia di Frontiera, nell’ambito di mirati servizi di controllo di retrovalico finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, nella mattinata del 20 agosto, in località Pesek, hanno fermato, con alcune persone a bordo. I militari hanno ispezionato la vettura accertando la presenza, oltre che dell’autista, di sette passeggeri, di cui due stipati nel portabagagli posteriore. Il guidatore, un cittadino kosovaro, e i passeggeri,, sono stati portati dalla Polizia di Frontiera di Fernetti per l’identificazione. Al termine delle operazioni, il guidatore è stato tratto in arresto per aver trasportato illegalmente da oltre confine gli stranieri, quattro di origine turca e tre di origine iraniana, i quali, a loro volta, sono stati denunciati in stato di libertà per ingresso illegale nel territorio italiano. La vettura utilizzata è stata sequestrata e l’arrestato è al carcere del Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica.