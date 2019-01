Trasportava pesce in auto: 1.000 euro di multa per un commerciante

di E.B.

TRIESTE- Un fe l', sul quale veniva caricato prodotto ittico, sono stati controllati dagli ispettori del nucleo pesca della Capitaneria di Porto nel corso di una ispezione di routine effettuata nel mercato ittico all'ingrosso, all'interno dello Scalo Legnami. Il mezzo su cui il prodotto ittico veniva trasbordato è risultatoe sono scattate le sanzioni amministrative.Gli ispettori si trovavano al mercato, come ogni settimana, per monitorare la commercializzazione dei prodotti ittici e garantire la sicurezza dei consumatori finali: le verifiche riguardanoaffinchè tutto il prodotto passi attraverso i controlli sanitari previsti dalla normativa nazionale ed europea in vigore. Nel corso di questo ultimo intervento, è stato individuato un furgone frigo proveniente dalla Slovenia, intento a trasbordare il pesce sull'automobile privata di un commerciante al dettaglio triestino che lo avrebbe trasportato su un mezzo non idoneo al trasporto in base alla normativa igienico-sanitaria. Una procedura che avrebbe evitato il passaggio - previsto al mercato all'ingrosso - presso uno dei commissionari del mercato stesso, che effettuano giornalmentedel prodotto da commercializzare. Il trasportatore sloveno e il commerciante sono stati dunque colpiti da una sanzione amministrativa di mille euro ciascuno e verranno sottoposti ad ulteriori verifiche - sempre di tipo amministrativo - sul comportamento delle rispettive ditte.