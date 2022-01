Trasportava sei migranti irregolari, arrestato passeur di 37 anni

GORIZIA - Gli agenti della Polizia di Frontiera di Gorizia hanno arrestato un cittadino bulgaro di 37 anni. Gli agenti hanno intercettato un veicolo all'ex valico di San Pietro in Via Vittorio Veneto, dove viaggiavano, oltre all'autista, sei cittadini turchi. Questi ultimi hanno dichiarato di essere stati prelevati in una non meglio indicata località in Croazia, per poi essere caricati dal cittadino bulgaro che doveva trasportarli in una non meglio indicata città francese. Dopo l'attività di identificazione e indagine il passeur è stato portato nel carcere locale per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione aggravato. Il Tribunale di Gorizia ha convalidato l'arresto, disponendo la misura del Divieto di Dimora in Fvg.