Trasportava in auto quattro migranti irregolari: arrestato passeur

di E.B.

TRIESTE - Due cittadini kosovari, S.S. di 32 anni, residente in Germania, e A.B. di 23 anni, sono stati arrestati a Fernetti dalla Polizia di Frontiera: il primo peril secondo per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. I due viaggiavano a bordo di un’autovettura con targa tedesca, quando sono stati fermati nell’ambito delle attività di retrovalico a contrasto dell’immigrazione clandestina, predisposte lungo la fascia confinaria. Dal controllo è emerso che S.S., il conducente, stava trasportando con la propria autovettura quattro connazionali privi dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno in Italia. A.B. esibiva al controllo una carta d’identità belga che, dai successivi accertamenti, risultava falsa.S.S. si trova ora nel carcere locale del Coroneo, mentre A.B. è stato immediatamente scarcerato per essere riammesso in Slovenia insieme agli altri tre passeggeri kosovari, come previsto dagli accordi bilaterali. L’autovettura e il documento falso sono stati sequestrati dalla Polizia di frontiera.