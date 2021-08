Traffico, tempo di controesodo: weekend da bollino nero in A4

TRIESTE - Sarà un weekend caratterizzato prevalentemente dal controesodo, il secondo di questa stagione estiva. Le previsioni di Autovie - calcolate in base all'andamento del traffico delle scorse settimane - parlano chiaro. Tra sabato 28 e domenica 29 agosto è previsto il transito di quasi 300 mila veicoli. Di questi più di 40 mila faranno ingresso alla barriera di Trieste Lisert di rientro dalla Slovenia e dalla Croazia e 25 mila al casello di Latisana di ritorno dalle località balneari di Lignano e Bibione. In molti transiteranno sulla A23 da Udine Sud al Nodo di Palmanova, chi proveniente dalla montagna, chi dall'Austria o dai Paesi del Centro Est Europa (lavoratori diretti nel Nord Italia). Fin dal mattino di sabato 28 il traffico sarà sostenuto lungo la direttrice Trieste - Venezia e la A23 verso l'intersezione con la A4. Autovie Venete ha previsto rinforzi ai caselli, non solo con il personale all'esazione ma anche con i piazzalisti (San Donà, San Stino, Lisert, Udine Sud), con i mezzi dei soccorsi meccanici (Latisana, Palmanova, Udine Sud) e con il personale sanitario (San Giorgio di Nogaro e San Donà). Stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.