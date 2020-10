Traffico illegale di cuccioli, in salvo tre gattini e due cagnolini di razza

TRIESTE - Sull’autostrada A34, nei pressi del valico di confine di Sant’Andrea, la Polizia Stradale di Gorizia ha recuperato 3 gattini di razza siberiana e 2 cagnolini bulldog francese provenienti dalla Moldavia ed introdotti illegalmente in Italia.

I cuccioli, del valore di diverse migliaia di euro, erano trasportati, in condizioni igienico-sanitarie precarie, a bordo di un furgone condotto da un cittadino moldavo denunciato in stato di libertà per maltrattamenti e introduzione di animali da compagnia privi di idonea certificazione sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA