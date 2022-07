TRIESTE - Traffico di droga con modalità mafiose. Questa l'accusa riportata sull'ordinanza di custodia cautelare in corso di esecuzione oggi, 4 luglio, nei confronti di 25 persone, ritenute affiliate a un clan di Bitonto e Palo del Colle, in provincia di Bari. Gli arresti vengono eseguiti dai carabinieri in Puglia, Calabria, Sicilia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

+++ Notizia in aggiornamento +++