Traffico di droga e 20mila euro in contanti: due arresti sul Carso

TRIESTE - Continua l'attività di prevenzione e repressione della Polizia locale dei reati connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. L'azione ha interessato zone periferiche della città ed è partita da alcune segnalazioni su presunti comportamenti illeciti. Lunedì 9 novembre operatori del Nucleo di polizia giudiziaria hanno focalizzato l'attenzione su un giovane 31enne di Monfalcone in via di Prosecco a Opicina: questi era uscito molto velocemente da un'abitazione unifamiliare di via degli Alpini e si guardava insistentemente intorno con fare sospetto. Fermato, dall'iniziale attività d'ispezione e controllo non è emerso nulla; tuttavia, il persistente nervosismo del giovane ed i precedenti specifici a suo carico emersi dalla banca dati interforze, hanno indotto gli agenti ad accompagnarlo presso la Caserma di via Revoltella per la perquisizione. I sospetti degli operatori si sono rivelati fondati: all'interno degli slip aveva occultato due involucri di nylon con più di 30 grammi di eroina e alcune dosi di marijuana. Il magistrato di turno, avvisato tempestivamente, ha concordato nel procedere anche nei confronti dello spacciatore, residente nella casa di via degli Alpini - dalla quale il 31enne. era uscito in fretta e furia - sorvegliata da altri operatori del Nucleo. Verso le 21, una squadra di agenti si presentava alla porta di S.D. 49enne triestino procedendo alla perquisizione sua e dell'appartamento. Per tutto il tempo l'uomo ha cercato di eludere il controllo sviando l'attenzione degli investigatori i quali, invece, alla fine hanno trovato quasi 300 g di eroina, 200 g di marijuana (più del materiale per il confezionamento delle dosi) ed oltre 20mila euro - nascosti in alcuni cassetti - in tagli da 5-10-20-50-100 euro, a ragione considerati proventi dell'attività di spaccio. I due uomini sono stati arrestati per traffico di stupefacenti.

