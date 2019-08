«Torna nel tuo Paese»: straniero preso a pugni da due ubriachi

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADO - Due persone, un cittadino italiano residente a Udine e un cittadino bosniaco residente a Pagnacco, sono statedopo avere aggredito un uomo,, residente in provincia di Gorizia. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri a Grado (Gorizia). Secondo una ricostruzione, per futili motivi, si è acceso un diverbio tra i tre. Mentre uno dei due aggressori invitava il cittadino senegalese a tornare nel proprio Paese,. A quel punto i due sono fuggiti. Attraverso le indicazioni di un Carabiniere fuori servizio che ha assistito alla scena, sono stati raccolti elementi utili per l'individuazione degli aggressori da parte di una pattuglia dell'Arma. I due, in evidente stato di alterazione alcolica, sono stati accompagnati in caserma: l'episodio è ora al vaglio della Procura di Gorizia. La vittima è stata medicata e dimessa dal locale posto di primo soccorso con