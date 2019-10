Topo d'appartamento colto sul fatto Il proprietario lo insegue: preso

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per tentato furto aggravato un uomo, J.P.V., 73 enne, nato in Croazia e residente in città.di un’abitazione in via Giusti dal proprietario. È scappato ed è stato inseguito da questi che ha contattato la sala operativa della Questura tramite il 112. In zona è intervenuta una Volante e gli operatori lo hanno individuato nei pressi della fermata del bus in via Stock. E’ stato identificato e nella borsa a tracolla in suo possesso. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.