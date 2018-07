Topless e perizoma: due turiste danno show notturno in fontana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Non si tratta della fontana di Trevi nè tantomeno di un rifacimento in chiave nostrana del celebre film "La dolce vita" con la leggendaria scena in cui Anita Ekberg invita Marcello Mastroianni a raggiungerla in acqua. In questo caso ci troviamo nella centralissima piazza della Borsa e la fontana è quella del Nettuno dove due turiste straniere questa notte hanno dato letteralmente show "esibendosi" in topless e perizoma. Complice probabilmente qualche bicchiere di troppo e un'euforia incontrollabile, le due giovani si sono lasciate andare anche ad effusioni scambiandosi un bacio saffico. Scene inconsuete che però qualcuno è riuscito ad immortalare.