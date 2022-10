Tolmezzo. Continuano le ricerche dell'81enne scomparso: la sua macchina trovata vicino a Ponte Avons

TRIESTE - Manca da casa dal 5 ottobre l'81enne di Tolmezzo che, una volta parcheggiato in prossimità di Ponte Avons, ha fatto perdere le proprie tracce. Il campo base per le ricerche è stato allestito tra Tolmezzo e Verzegnis e in questo momento sono ripartite le ricerche dei volontari della squadra comunale della Protezione civile di Arta Terme. Le operazioni dureranno tutto il fine settimana con l'aiuto previsto anche dei Vigili del fuoco, dei volontari del soccorso alpino Cnsas e le forze dell'ordine.