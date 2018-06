Soste selvagge in Costiera, scatta la tolleranza zero: multe in arrivo

di E.B.

TRIESTE - Nessuna tolleranza per iche lasciano l'auto parcheggiata lungo la strada Costiera, da Miramare a Sistiana, per raggiungere gli stabilimenti balneari. Comune di Trieste e di Duino Aurisina uniscono le rispettive forze annunciando una serie di iniziative a fronte del monito, giunto dal Procuratore capo di Trieste Carlo Mastelloni che ha scritto una lettera al Prefetto Anna Paola Porzio chiedendo «rigore per la sicurezza in costiera». Anche chi è in divieto di sosta corre il rischio di essere imputato per il. Da qui la discesa in campo delle due amministrazioni comunali: «Lo dico dal punto di vista privato - spiega il vicesindaco di Trieste(Lega) ai microfoni della Tgr del Friuli Venezia Giulia - come succede in tantissime località sciistiche e balneari, la possibilità di organizzare dei bus navetta». Inoltre, sulle auto in divieto, la polizia municipale apporrà un avviso per sensibilizzare sul rispetto delle regole del codice della strada. Dunque si passerà alle multe perchè alternative non ce ne sono ma saranno aggiunti altriin costruzione al terrapieno di Barcola. Fvg Strade emetterà ordinanza per rendere legale parcheggio al bivio di Miramare e per creare stalli per motorini. Dal canto suo, il Comune di Duino Aurisina ha aggiunto corse di mezzi pubblici fino a Sistiana nei fine settimana.