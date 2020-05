Tir imbocca la via sbagliata e non riesce più a fare retromarcia

TRIESTE - I Vigili del fuoco sono intervenuti con una partenza e l'autogrù, in Via dello Scoglio per rimuovere un autoarticolato che aveva imboccato la via sbagliata, non riuscendo più a invertire la marcia e trovandosi dunque impossibilitato a procedere. Con l'ausilio di un'autgrù, hanno rimesso il pesante automezzo in condizioni di poter proseguire autonomamente la marcia. © RIPRODUZIONE RISERVATA