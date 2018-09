Terza corsia dell'A4: due mesi di chiusure per lavori, ecco quali

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La costruzione della terza corsia entra nella fase più importante, con una serie di interventi particolarmente impegnativi, fra i quali lo spostamento del traffico dalla vecchia sede stradale alla nuova, un’attività che sarà effettuata in 4 fasi. Impegnata insieme alle imprese costruttrici nell’accelerazione dei lavori, la Società ha concentrato le operazioni riguardanti il terzo e il quarto lotto in quattro notti durante le quali l’autostrada sarà chiusa. Gli interventi riguarderanno nel complesso, 27 chilometri di strada dove già si può intravedere l’allargamento delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia, sia il primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto (Gonars – Villesse).sarà chiusa l’intera trattatra Latisana e il nodo di Palmanova in entrambe le direzioni di marcia per spostare il traffico dalle attuali carreggiate a quelle nuove (nel tratto Latisana – San Giorgio di Nogaro). Saranno chiuse dalle 18 anche le aree di servizio di Gonars Sud e di Gonars Nord. Una volta riaperta l’autostrada, la circolazione verrà convogliata, attraverso un percorso delimitato da new jersey e apposite segnaletiche verticali e orizzontali, sul nuovo manto stradale, nel tratto compreso tra Latisana e il ponte sul fiume Cragno e tra Pampaluna e Porpetto. Gli altri due interventi programmati nella stessa notte, riguarderanno il primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto (Gonars – Villesse). Durante la chiusura sarà gettata la soletta in calcestruzzo del cavalcavia che da Fauglis porta a Bagnaria Arsa (località Bordiga) e sarà varato il nuovo sovrappasso sulla strada provinciale Ungarica che va sempre da Fauglis a Bagnaria Arsa. I due manufatti sono paralleli e si trovano a circa 600 metri di distanza l’uno dall’altro. A ciò vanno ad aggiungersi una serie di altri interventi minori sul verde nonché la verniciatura del ponte appena varato., con le stesse modalità della settimana precedente verrà effettuato un ulteriore spostamento del traffico e questo comporterà la chiusura del tratto tra il nodo di Palmanova e Latisana in entrambe le direzioni. In questo caso il tratto interessato dallo spostamento del traffico sarà compreso tra il cavalcavia in località Valderie e il sottopasso Pedrina solo nella carreggiata ovest in direzione Venezia e tra lo svincolo di San Giorgio di Nogaro e la fine del lotto (Gonars)., resterà ancora chiuso il tratto tra il nodo di Palmanova e Latisana in entrambe le direzioni per il terzo spostamento del traffico che riguarderà il tratto di A4, in direzione Trieste, compreso fra il cavalcavia Valderie e il sottopasso Pedrina.si procederà alla chiusura del tratto Portogruaro - Latisana, in entrambe le direzioni, per il quarto spostamento del traffico in un breve tratto di circa un chilometro in località Ronchis nella carreggiata ovest in direzione Venezia.La posa di una serie di manufatti scatolari (una sorta di “condotta” di cemento) che verranno spinti sotto il manto autostradale in entrambe le direzioni è l’intervento che, in concomitanza con le chiusure programmate, comporterà. Dalle 23 di venerdì 21 settembre alle 4 del mattino di lunedì 24 sarà chiusa la carreggiata della A4 in direzione Trieste, in un tratto di circa un chilometro in prossimità dell’area di servizio di Gonars. Il traffico quindi scorrerà a doppio senso di marcia nella carreggiata opposta. Dalle 23 di venerdì 28 settembre alle 4 del mattino di lunedì 1 ottobre verrà nuovamente chiusa la carreggiata in direzione Trieste, in un secondo tratto, e il traffico scorrerà a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Dalle 23 di venerdì 5 ottobre alle 4 del mattino di lunedì 8 sarà chiusa la carreggiata della A4 in direzione Venezia in un terzo tratto e il traffico quindi scorrerà a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta in direzione Trieste. Dalle 23 di venerdì 12 alle 4 del mattino di lunedì 15, infine, nuova chiusura della sola carreggiata in direzione Venezia in un ulteriore tratto e il traffico sarà fatto scorrere a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta in direzione Trieste.