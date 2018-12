Terrore sulla giostra: tre ragazzini sospesi nel vuoto per un'ora

di Alessio Baruca

TRIESTEe su una delle giostre (chiamata "Torre a caduta") che in questi giorni anima il luna park allestito in Riva Grumula. La giostra con alcune persone a bordo si è bloccata esono rimasti so. Sul posto è intervenuta la prima squadra e l'autoscala della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco. La giostra era bloccata a circa 20 metri di altezza: i vigili del fuoco hanno quindi provveduto ad evacuare le persone a bordo della giostra utilizzando l'autoscala. Nessuna delle persone soccorse è rimasta ferita.