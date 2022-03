Il "Territorio libero di Trieste" non esiste: il sogno sfuma dopo 75 anni

Dopo 75 anni di rivendicazioni, sfuma il sogno del Territorio libero di Trieste. Vale a dire di quello Stato indipendente, previsto dal Trattato di Parigi del 1947, che sarebbe dovuto essere demilitarizzato e neutrale, inizialmente sotto l'egida dell'Onu e successivamente con organismi propri. Al termine di una lunga e travagliata battaglia giudiziaria, combattuta sul fronte sia amministrativo che civile, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno respinto l'ultimo ricorso di quasi 500 fra associazioni, cittadini e imprese contro una sfilza di istituzioni italiane, stabilendo che il TLT «giuridicamente non è mai esistito e non esiste», per cui non può sfuggire al prelievo fiscale da parte della Repubblica.



IL DOPOGUERRA

Per arrivare a questa sentenza, occorre tornare al Secondo Dopoguerra. Il 10 febbraio 1947 a Parigi l'Italia e le potenze alleate firmano un'intesa in base a cui la Penisola perde i 738 chilometri quadrati necessari a formare appunto il Free Territory of Trieste, composto temporaneamente da una zona A (compresa fra San Giovanni di Duino e Muggia) amministrata da un Governo militare anglo-statunitense e da una zona B (delimitata da Capodistria a Buie) controllata dall'Armata popolare jugoslava. Il tempo passa, ma lo statuto definitivo non entra in vigore e i veti incrociati determinano lo stallo sulla nomina del governatore, del consiglio di governo, dell'assemblea popolare e del corpo giudiziario, in un clima di tensione che culmina nella rivolta del 1953, in cui rimangono uccisi sei civili. Di fatto l'esperienza dell'enclave autonoma finisce nel 1954, quando il Memorandum di Londra sancisce la spartizione del Territorio, assegnando la zona A all'Italia e la zona B alla Jugoslavia, secondo uno status quo a cui il Trattato di Osimo del 1975 dà la copertura giuridica definitiva.



LA MOBILITAZIONE

Non per quella parte della popolazione, però, che nel corso dei decenni continua a cullare il desiderio dell'indipendenza. Di qui la mobilitazione, che dai documenti storici passa alle carte bollate, come emerge in particolare dalla causa promossa dall'International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste, dal Movimento Trieste Libera e da altri 495 fra residenti e aziende, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Istituto nazionale della previdenza sociale. I ricorrenti contestano «l'illegittimità dell'imposizione ad uno Stato del regime fiscale e di bilancio di un altro Stato», lamentano la «predazione totale» delle proprie risorse finanziarie e paventano «il danno ingiusto, gravissimo e crescente» causato «dal fatto provato e notorio che il regime fiscale dello Stato italiano è molto più gravoso, sotto ogni profilo, del regime fiscale diverso e separato che spetta all'attuale Free Territory of Trieste». Non a caso i sostenitori del TLT affermano che, in caso di indipendenza, la tassazione sarebbe «inferiore di due terzi».



LA BOCCIATURA

Ma dopo le delusioni in Tribunale e in Corte d'Appello, adesso è arrivata anche la bocciatura da parte della Cassazione. I giudici rilevano come gli indipendentisti triestini mirino a negare «la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio» e ad impedirgli di esercitare le funzioni erariali, amministrative e pure giurisdizionali, che tuttavia (e «contraddittoriamente») attivano per vedere riconosciuti i loro diritti. Queste richieste risultano «non proponibili dinanzi a qualsiasi giudice», poiché comportano «un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto». Per la Suprema Corte è invece pacifico che si tratta di territorio dello Stato italiano, come risulta «in modo evidente» dalla legge costituzionale del 1963 che ha costituito il Friuli Venezia Giulia come Regione autonoma, in cui è ricompresa pure la città di Trieste, suo capoluogo.