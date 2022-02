Croazia, oggi terremoto di magnitudo 3.8 nella regione devastata dal sisma nel 2020

Un terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito stamane alle 7.33h (ora locale e italiana) la Croazia centrale, con epicentro nella regione della Banija e la cittadina di Petrinja, 60km a sud di Zagabria, devastata il 29 dicembre 2020 da un forte sisma di magnitudo 6.4. La scossa è stata avvertita in tutta la regione, nella città di Sisak e in modo lieve nel nord del Paese e nella capitale Zagabria. Non ci sono notizie di feriti o danni.

Il violento terremoto del dicembre 2020 causò sette morti, venti feriti ed enormi danni materiali. Nelle settimane successive la regione fu colpita da una trentina di lievi e medie scosse di assestamento e da una più forte, di magnitudo 5.0. Gli sfollati sono ancora quasi quattromila. La ricostruzione è iniziata da poco e ancora circa tremila persone vivono nei container.