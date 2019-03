Teresa Mannino fa il tutto esaurito con "Sento la terra girare"

di E.B.

TRIESTE - Si prepara a registrare il tutto esaurito lo spettacolo fuori abbonamento della Contradain scena al Teatro Bobbio domani 2 marzo alle 20.30. Lo spettacolo scritto da, con Teresa Mannino, è un’ironica ma a tratti inquietante riflessione sullo stato del nostro pianeta. Dopo anni chiusa in un armadio Teresa Mannino esce e cosa leggio sul giornale? Che l'asse della terra si sta spostando. Ecologia, cattive abitudini, il mondo che va a rotoli. Il tutto raccontato con il sorriso. Solare presenza del panorama comico italiano che coniuga una raffinata tecnica attoriale con una capacità di improvvisazione assolutamente spontanea e originale, Teresa Mannino, storica conduttrice della nota trasmissione televisiva Zelig, siciliana, fortemente legata alla sua terra, presenta questo nuovo showe di un mondo che sta cambiato troppo velocemente, con lo stile inconfondibile che la contraddistingue. La Mannino ha fatto delle differenze tra uomini e donne e tra Nord e Sud d'Italia un racconto divertente e mai banale, scandito con quella parlata palermitana, ironica e sensuale, che non dà scampo.La scenografia di “Sento la terra girare” è minimale: un armadio disteso, un cespuglio sospeso, una nuvola bianca. L’attrice palermitana, dopo essersi accertata come di consueto del numero di terroni e di milanesi in estinzione in sala –– intessa un racconto misto di poesia e risate, amarezza e vitalità, riflessione e leggerezza. La Mannino dipinge la nostra realtà distorta di OGM, pollici in alto su Whatsapp e piante infestanti, Barbie confezionate sadomaso e feste senza festeggiato, celiaci a dismisura, isole di plastica grandi quanto la penisola iberica e cinquantenni che fanno l’impossibile per sembrare ragazzini, andando contro natura. Il testo, scritto anche da Giovanna Donini, ci dice che l’uomo non sta bene perché i tedeschi non sono più tedeschi come un tempo, perché le donne fanno figli a cinquant’anni, perché non facciamo altro che comprare e gettare vestiti da nove euro e novanta, perché sprechiamo tonnellate di cibo che non costa nulla. Tra frigoriferi sempre più grandi e cani con il cappotto e il filo interdentale, la Terra continua a mandarcil’asse gravitazionale si è spostato!